Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد ضبطهما في وضع مخل.. المؤبد للمتهم بقتل نجلته وعشيقها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:55 م
Advertisements
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسلام أمين
Advertisements
عاقبت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود - موظفا بدرجة مدير عام في إحدى شركات البترول، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل نجلته وعشيقها، في أول أيام عيد الأضحى الماضى، لضبطهما في وضع مخل بالآداب في منزله.

كما عاقبت هيئة المحكمة، اليوم الخميس، نجلي المتهم بالسجن 15 عامًا، لاشتراكهما في الجريمة.

كانت المحكمة أحالت أوراق "أ.م.أ"، لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي وكذلك خلال الجلسة الماضية يوم الأحد بتاريخ 24 نوفمبر الماضي وحددت جلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم.

ترجع أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد عثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور،على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.أ.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.

توصلت تحريات ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "أ.م.أ" موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة،" أ " بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقامًا للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم الرئيسي.

وقال المتهم الأول في اعترفاته: "شعرت بوجود حركة غريبة في الساعات الأولى من الصباح، وبالصعود إلى الطابق الأعلى، وجدت ابنتي في أحضان شاب في وضع مخل بالآداب، وعلى الفور قيدتهما بالحبال بمساعدة نجلي".

وتابع: "أصدرت الأمر لابني الأكبر بذبح شقيقته والشاب ولكنه رفض، فأمرت ابني الآخر بالقيام بتنفيذ الأمر، انتقامًا لشرف العائلة وبالفعل نفذ وقتل شقيقته والشاب، واتصلت بالنجدة وسلمت نفسي".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

قضية قتل المؤبد السجن المؤبد

أخبار تهمك

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

طارق يحيي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ حوالي 8 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ يوم

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 18 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

المؤبد لفلاح قتل جاره وأصاب شقيقه بطلق ناري بالشرقية

"شك في سلوكها".. حبس سائق قتل شقيقته 4 أيام بحدائق القبة

"شاهدها في أحضان عشقيها".. شاب ينهي حياة شقيقته بـ"مطواة" في الغربية

ضبط المتهمين بقتل تاجر وقطع أعضاءه التناسلية بالشرقية

"عاكس مراته فقطع عضوه الذكري".. حبس المتهمين بقتل تاجر بالشرقية

أب يذبح ابنته وعشيقها ويلقي جثتيهما من البلكونة بالبحيرة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status