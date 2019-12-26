بعد ضبطهما في وضع مخل.. المؤبد للمتهم بقتل نجلته وعشيقها

عاقبت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الثانية المنعقدة بمحكمة إيتاى البارود - موظفا بدرجة مدير عام في إحدى شركات البترول، بالسجن المؤبد، لاتهامه بقتل نجلته وعشيقها، في أول أيام عيد الأضحى الماضى، لضبطهما في وضع مخل بالآداب في منزله.



كما عاقبت هيئة المحكمة، اليوم الخميس، نجلي المتهم بالسجن 15 عامًا، لاشتراكهما في الجريمة.



كانت المحكمة أحالت أوراق "أ.م.أ"، لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ رأيه الشرعي وكذلك خلال الجلسة الماضية يوم الأحد بتاريخ 24 نوفمبر الماضي وحددت جلسة اليوم الخميس للنطق بالحكم.



ترجع أحداث الواقعة، حينما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، يفيد عثور الأهالي بقرية زاوية غزال التابعة لمركز دمنهور،على جثتين لشاب وفتاة، وعلى الفور انتقل الرائد أحمد الشرقاوي رئيس المباحث بمركز شرطة دمنهور، وتبين العثور على جثة "محمد.م.ح"، "فاطمة.أ.م"، وبهما طعنات وجروح قطعية بالرقبة.



توصلت تحريات ضباط المباحث بمركز شرطة دمنهور، إلى أن وراء ارتكاب الجريمة "أ.م.أ" موظف بدرجة مدير عام في إحدى الشركات، ونجليه "م" بالمرحلة الثانوية العامة،" أ " بكلية الشريعة والقانون بدمنهور، انتقامًا للشرف عقب ضبطهما في وضع مخل بالآداب بغرفة المجني عليها بمنزل المتهم الرئيسي.



وقال المتهم الأول في اعترفاته: "شعرت بوجود حركة غريبة في الساعات الأولى من الصباح، وبالصعود إلى الطابق الأعلى، وجدت ابنتي في أحضان شاب في وضع مخل بالآداب، وعلى الفور قيدتهما بالحبال بمساعدة نجلي".



وتابع: "أصدرت الأمر لابني الأكبر بذبح شقيقته والشاب ولكنه رفض، فأمرت ابني الآخر بالقيام بتنفيذ الأمر، انتقامًا لشرف العائلة وبالفعل نفذ وقتل شقيقته والشاب، واتصلت بالنجدة وسلمت نفسي".