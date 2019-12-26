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"استولوا على الكلب".. تشريح جثة طفلين قتلهم مواطنا في البدرشين

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:55 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، تشريح جثة طفلين، وهم "محمود" 10 سنوات، و"محمد" 14 سنة، متأثرين بإصابتهما بطلق ناري، إثر مشاجرة بمنطقة البدرشين، لاستيلائهم على كلب، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

وكشفت التحقيقات، أن صاحب الكلب قام بإطلاق النار، بسبب استيلاء الطفلين على كلب صغير ملكه، وهو ما دفعه للغضب، حيث بحث عنهما، وفور عثوره عليهما أثناء لهوهما، تشاجر معهما، ثم أطلق أعيرة نارية، أسفرت عن مقتل الأول فى الحال، ونقل الثانى إلى مستشفى قصر العينى، إلا أنه لفظ انفاسه الأخيرة.

كانت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة قد سيطرت على مشاجرة بالأسلحة النارية بمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة إخطار من إدارة شرطة النجدة بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية العزيزية، بمركز البدرشين جنوب المحافظة، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها وضبط طرفيها والأسلحة النارية المستخدمة في التشاجر.

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