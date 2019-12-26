Advertisements
Advertisements
Advertisements

ليلة رأس السنة.. التفاصيل الكاملة لأكبر حفل يجمع نجوم المهرجانات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:49 م
Advertisements
بوابة الفجر
سعد نبيل
Advertisements

يتجمع نجوم المهرجانات الشعبية، ليلة رأس السنة، لإحياء حفل زفاف احدا صناع فن المهرجانات في مصر، وذلك يوم 29 نوفمبر الجاري، بمنطقة بولاق الدكرور.

وياتي المشاركين في الحفل، كل من حسن شاكوش، وعصام صاصا، وأحمد موزه، تيم هدي وعدي، كزبرة وحنجرة، وريشا وسمارة، وتيم الإبداع، ومن المقرر أن يقد كل منهم باقة من ألمع مهرجاناتهم التي ذاع صيتها واصبحت عنصر اساسي في الافراح.

يذكر أن حسن شاكوش، تصدر موقع البحث عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد طرح "بنت الجيران، وكعب الغزال"، حيث حصدو نسبه مشاهدة عالية تخطت الملاين في وقت قصير، فضلًا عن تفاعل عشاق المهرجانات الشعبية في مصر .
ليلة رأس السنة.. التفاصيل الكاملة لأكبر حفل يجمع نجوم المهرجانات
ليلة رأس السنة.. التفاصيل الكاملة لأكبر حفل يجمع نجوم المهرجانات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الـ8 آلف

أخبار تهمك

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 19 ساعة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

طارق يحيي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ أقل من ساعتين

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ يوم

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لـ"شهب التوأميات" التي تتساقط في منتصف ديسمبر

"الفجر الفني" ينشر التفاصيل الكاملة للمؤتمر الصحفي لـ"جرش" قبل انطلاق دورته الـ34 (صور)

دينا وإبراهيم الحكمي وأصيل هميم نجوم حفل رأس السنة

من داخل سيارته البورش حمو بيكا يعلن عن موعد زفافه

تعرف على تفاصيل .. حفل نجوم المهرجانات الشعبية في ليلة رأس السنة

Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status