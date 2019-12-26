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ليلة رأس السنة.. التفاصيل الكاملة لأكبر حفل يجمع نجوم المهرجانات
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:49 م
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سعد نبيل
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يتجمع نجوم المهرجانات الشعبية، ليلة رأس السنة، لإحياء حفل زفاف احدا صناع فن المهرجانات في مصر، وذلك يوم 29 نوفمبر الجاري، بمنطقة بولاق الدكرور.
وياتي المشاركين في الحفل، كل من حسن شاكوش، وعصام صاصا، وأحمد موزه، تيم هدي وعدي، كزبرة وحنجرة، وريشا وسمارة، وتيم الإبداع، ومن المقرر أن يقد كل منهم باقة من ألمع مهرجاناتهم التي ذاع صيتها واصبحت عنصر اساسي في الافراح.
يذكر أن حسن شاكوش، تصدر موقع البحث عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، بعد طرح "بنت الجيران، وكعب الغزال"، حيث حصدو نسبه مشاهدة عالية تخطت الملاين في وقت قصير، فضلًا عن تفاعل عشاق المهرجانات الشعبية في مصر .
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