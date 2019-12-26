الأرصاد: هذه المناطق تشهد أمطار اليوم

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غير مستقرة، حتى يوم الجمعة، حيث تشهد البلاد أمطار غزيرة ورياح.





وأوضح "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر "الأولى"، أنه كان هناك فرصة لسقوط الأمطار الغزيرة على الإسكندرية ومحافظات عديدة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا أمس، وقلت حدتها اليوم.





وأشار إلى أن الرياح تنشط على السواحل الشمالية الشرقية منها محافظات بورسعيد والعريش ورفح ومناطق من شمال سيناء، مع فرص لسقوط الأمطار.





وتوقع مدير مركز التنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تكون 18 درجة، مع اضطراب الملاحة البحرية في البحر الأحمر والمتوسط.