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اعتماد المخططات التفصيلية لـ6 مدن بالأقصر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:47 م
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المخطط
المخطط
طاهر الحساني
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أعلنت محافظة الأقصر، الانتهاء من المخططات التفصيلية لـ 6 مدن، بـ5 مراكز.

وقال المهندس عبد المسيح نبيل، مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، إنه المركز الإقليمي لتنمية جنوب الصعيد، أرسل له المخططات الاستراتيجية المعتمدة من هيئة التخطيط العمراني، لمدن القرنة والزينية قبلي وأرمنت والبياضية.

وأشار إلى أنه تم التعاقد مع أحدى المكاتب الاستشارية المعتمدة لدى هيئة التخطيط العمراني لإعداد المخططات التفصيلية طبقًا لما تم اعتماده من المخططات الاستراتيجية، لأنهاء أعمال المخططات التفصيلية بالتنسيق مع رؤساء المدن ومديري الإدارات الهندسية.

وأوضح أنه تم تحديد الشكل النهائي للمخططات التفصيلية واعتمادها وفقًا للقرارات الصادرة، حيث تم اعتماد المخطط التفصيلي لمدينة البياضية بالقرار رقم 605، واعتماد المخطط التفصيلي لمدينة الزينية قبلي بالقرار رقم 606، وإعتماد المخطط التفصيلي للطارف بمركز القرنة بالقرار رقم 607، واعتماد المخطط التفصيلي للحزام الأخضر بمدينة الأقصر بالقرار رقم 609، واعتماد المخطط التفصيلي لأرمنت الحيط بالقرار رقم 610، اعتماد المخطط التفصيلي لأرمنت الوابورات بالقرار رقم 611

ونوه مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، بأن المخططات التفصيلية للمراكز والمدن تستهدف بالدرجة الأولى القضاء على ظهور المناطق العشوائية بالمدن وضمان تحقيق النمو العمراني بشكل مخطط وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.
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