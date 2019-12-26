حذف مشهد تقبيل المثليين من فيلم Star Wars: The Rise Of Skywalker في هذه الدولة



أول مشهد قبلة لسلسلة أفلام Srat Wars بين زوجين من نفس الجنس ظهرت في أحدث إصدار لها،و تم حذف المشهد بواسطة ديزني من نسخة الفيلم التي تم إصدارها في سنغافورة.



صرح المجلس التنظيمي لوسائل الإعلام في سنغافورة، هيئة تطوير وسائط الإعلام "IMDA"، لصحيفة The Guardian في بيان بأن الاستوديو قام بحذف المقطع على وجه التحديد حتى يمكن فتح الفيلم بتصنيف PG-13.



يستلزم تصنيف PG-13 أن يرافق الآباء أطفالهم الذين تقل أعمارهم عن 13 عامًا لفيلم معين.



زواج المثليين غير قانوني في سنغافورة، والجنس بين رجلين يحمل عقوبة تصل إلى عامين في السجن.



ووفقًا للمنفذ، فإن المبادئ التوجيهية للرقابة في سنغافورة، تتعلق بأن الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 18 سنة هم فقط الذين يمكنهم مشاهدة الأفلام التي تحتوي على محتوى المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية، ويمكن أن تقتصر الأفلام التي تتناول مواضيع المثلية الجنسية على الأفلام التي يبلغ عددها 21 فيلمًا وأكثر.



ديزني لم تعلق بعد على الموضوع.



تم عرض فيلم Star Wars: Rise of Skywalker، الجزء التاسع من السلسلة الطويلة، في جميع أنحاء العالم في 20 ديسمبر 2019.

