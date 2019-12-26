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مدير فني أسمنت أسيوط: الدور الثاني سيكون صع والصعود حق مشروع للجميع

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:46 م
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بوابة الفجر
سالم خليل
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قال هيثم صالح المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسمنت أسيوط أن الفوز الأخير على حساب فريق القيس، جاء في توقيت هام قبل ختام الدور الأول.

وأشاد صالح بتنفيذ لاعبيه للتعليمات الفنية، والتركيز وهو ما ساهم في حصد الثلاث نقاط.

وأضاف صالح بأن مكسب لقاء القيس كان مهما للغاية، مشيرا إلى أن سيبدأ الدور الثاني بمباراه خارج ملعبه.

وتابع صالح بأن الصعود حق مشروع لاي فريق، خاصو وأن كل الفرق متقاربة من بعضها في عدد النقاط، موضحا بأن مباريات الدور الثاني ستكون في غاية الصعوبة علي كافة الفرق.


واستطاع فريق أسمنت أسيوط من تحقيق فوزا مهما علي فريق مركز شباب القيس، بثلاثيه نظيفه في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مطاي ، ضمن مباريات الجولة الحادية عشر لمسابقه دوري القسم الثالث.


المجموعة الثالثة

1- أسمنت أسيوط 24 نقطة
2- أبوتيج 20 نقطة
3- شباب ناصر ملوي 18 نقطة
4- ناصر الفكرية 17 نقطة
5- نادي ملوي 15 نقطة
6- القوصية 15 نقطة
7- شباب القيس 15 نقطة
8- شباب سمالوط 13 نقطة
9- الوليدية 13 نقطة
10- بني مزار 11 نقطة
11- الهنداو 9 نقاط
12- شباب الخارجة 9 نقاط
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