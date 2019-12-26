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الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:45 م
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صورة من الحدث
صورة من الحدث
محمد كشك
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هطلت أمطار غزيرة على مدينة المنصورة وفى معظم أرجاء محافظة الدقهلية تسببت في بطئ الحركة المرورية. 

وتسببت التقلبات الجوية في سماء محافظة الدقهلية اليوم، في حالة غيوم مصحوبة بإرتفاع سرعة الرياح وانخفاص في درجات الحرارة.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن تقارير هيئة الأرصاد أكدت استمرار حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيثُ من المتوقع أن يستمر تَكَون وتزايد السحب المُنخفضة والمُتوسطة والتي يُصاحبها سقوط الأمطار، لتكون غزيرة ورعدية أحيانًا على السواحل الشمالية، ومناطق من الدلتا، ومُدن القناة

وتصل المطار الي حد السيول على مناطق من شمال ووسط سيناء، بينما تكون الأمطار متوسطة الشدة على القاهرة ومناطق من شمال.

وانطلاقًا من الحرص على سلامة المواطنين، شدد محافظ الدقهلية الدكتور ايمن مختار علي التزام قيادة المركبات بهدوء خاصة على الطرق السريعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، حتى يتسنى التحكم في عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، فضلًا عن انخفاض مستوى الرؤية الأفقية في الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية.

وطالب قيادات الدقهلية المواطنين بتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الانارة وأكشاك الكهرباء، أو أسفل البلكونات القديمة، وعدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار، أو في الجراجات السفلية، أو أماكن احتمال سقوط الأشجار. وفي حالات البرق، حذر مجلس الوزراء من الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية تجنبًا لخطر الصعق.

كما كلف المحافظ المسئولين، برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى خلال اليومين القادمين، واتخاذ التدابير المناسبة لمجابهة الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية، وفي مقدمة ذلك تركيز معدات الطوارئ في تلك المناطق الأكثر تأثرًا بموجة الطقس القادمة، واتباع الاحتياطات اللازمة مع تجهيزات الكهرباء، وتوفير فرق التدخل السريع، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود بين مختلف الجهات للتعامل مع الموقف، مشيرا إلى انعقاد غرفة الأزمات بهدف التنسيق بين مختلف الجهات، وسرعة التعامل مع الطوارىء.
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
الأمطار تضرب محافظة الدقهلية (صور)
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