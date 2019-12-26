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محافظ بني سويف: "معندناش وقت نضيعه" (صور)

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:43 م
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
احمد فتحي الدسوقي
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قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، لرؤساء المراكز والمدن السبعة: "مفيش وقت عندنا نضيعه، لازم نتابع أول بأول تنفيذ الأعمال، والملفات الحيوية، ونكون مع المواطن وقريبين منه، ياريت تكونوا بين الناس والمشروعات في فترة النهار، وتكون الأعمال المكتبية في فترة المساء، الفترة دي مطلوب العمل الميداني، والمتابعة المستمرة، علشان ننجز الملفات المطلوبة، ونحل مشاكل المواطنين".

جاء ذلك خلال اجتماعًا عقده، اليوم الخميس، مع رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة السبع، لمتابعة ماتم تنفيذه من الخطة الاستثمارية والتوجيهات والتكليفات الصادرة بالمجلس التنفيذي السابق، في حضور الدكتور عاصم سلامة، نائب المحافظ، واللواء هشام شادي، السكرتير العام، مؤكدًا لهم على أن هذا الاجتماع سيتكرر بشكل دوري أو أسبوعي لمتابعة تنفيذ الخطة الاستثمارية، ومايستجد من توجيهات تتتعلق بملفات حيوية يتابعها مجلس الوزراء بشكل يومي، مشيرا إلى أنه سيتابع أيضا ما جاء في التقارير ميدانيا على أرض الواقع.

وتم خلال الاجتماع استعراض ما تم تنفيذه من أعمال الخطة، ونسب تنفيذ المشروعات، ومعدلات التنفيذ، وكذا ملفات: معدات الحملات الميكانيكية وصيانتها، والمخططات الاستراتيجية لمدن المحافظة، ومشروع تطوير المراكز التكنولوجية، وتعظيم موارد المحافظة، ومتابعة التعاقدات بالوحدات المحلية لأصول الدولة، والموقف التنيفذي لمشروع إصلاح أعمال الكوبري العلوي على النيل، والموقف التنفيذي لمشروع تطوير كورنيش النيل، والإجراءات المنفذة لتحقيق السيول المرورية، ومواجهة المواقف العشوائية، الموقف الحالي المالي والادري لقطاع المحاجر، وغيرها من الملفات والموضوعات المهمة.
محافظ بني سويف: "معندناش وقت نضيعه" (صور)
محافظ بني سويف: "معندناش وقت نضيعه" (صور)
محافظ بني سويف: "معندناش وقت نضيعه" (صور)
محافظ بني سويف: "معندناش وقت نضيعه" (صور)
محافظ بني سويف: "معندناش وقت نضيعه" (صور)
محافظ بني سويف: "معندناش وقت نضيعه" (صور)
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