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ليفربول يرفض كوتينيو

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:42 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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يرفض نادي ليفربول الإنجليزي فكرة التعاقد مع البرازيلي فيليب كوتيينو لاعب فريق برشلونة والمعار هذا الموسم لصفوف بايرن ميونيخ الألماني.

وكان كوتينيو قد انتقل لصفوف برشلونة قادمًا من ليفربول في يناير 2018 في يناير 2018 ولعب بين صفوفه موسم ونصف ليرحل إلى بايرن ميونيخ الصيف الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم.

وكشفت تقارير إعلامية إنجليزية بأن كوتينيو ليس ضمن اهتمامات ليفربول وغير مرغوب به في النادي الإنجليزي.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية بأن كوتينهو ليس لديه مستقبل في ليفربول، إذا لم يفعل بايرن ميونيخ خيار شراء اللاعب، 120 مليون يورو، سوف يتم بيعه إلى البريميرليج.

وأشارت الشبكة بأن هناك عدة أندية مهتمة بضم اللاعب البرازيلي ومنها توتنهام وتشيلسي ومانشستر يونايتد.
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