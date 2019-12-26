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مجدي الهواري بعد نجاح مسرحيته "علاء الدين":"بقالي تلات شهور منمتش"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:41 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب المخرج مجدي الهواري عن سعادته الكبيرة بعد عرض مسرحيته الجديدة "علاء الدين" ضمن فعاليات موسم الرياض، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث قام بنشر مجموعة صور من المسرحية، وعلق مجدي على الصور قائلاً:"الحمد لله والشكر لله، عندي كلام كتييييييير هقوله في المشروع ده، وناس كتير هشكرها كتييييييير في المشروع ده، بس هشكر ربنا ونام دلوقتي علشان بقالي تلات شهور منمتش، فضل الله".

يُشار أن مسرحية "علاء الدين" بطولة كل من أحمد عز،اسلام ابراهيم، تارا عماد،سامي مغاوري ، محمد ثروت، هشام اسماعيل، محمد جمعة،و إخراج مجدي الهواري.

والجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية شهدت حالة من الرواج والإقبال الجماهيري الكبير بفضل موسم الرياض، وشهد المهرجان العديد من المسرحيات الرائعة مثل "مسرح مصر"، "الملك لير"، "عطل فني"، وشهد أيضًا العديد من الحفلات الغنائية المميزة لكبار النجوم في الوطن العربي.
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