Advertisements
Advertisements
Advertisements

رامي صبري يستعد لإحياء حفل جديدةفى دبي

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 01:40 م
Advertisements
بوابة الفجر
رباب مصطفي
Advertisements
يشارك الفنان رامي صبري، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر  صورة جديدة له برفقة مدير أعماله ناصر بيجاتو، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.

علق" صبري" على الصورة: "إلى دبي مع أخويا ومدير أعمالي الاستاذ ناصر بيجاتو" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره.

وظهر رامي صبري فى الصورة، مرتدى بدي أسود ذات أكمام طويلة، وبنطلون جينز أزرق داكن، وظهر فى شكل أنيق ورائع.


يذكر أن آخر ألبوم رامي صبري، فارق معاك" ويتضمن 12 أغنية "ببقابل ناس"، "حاول تنساني" "قولت اللي عندي"، "هو فيه كده" و"صعبان عليا" و"وعجبي،"حكاية حبنا".

وتعاقد رامي صبري مع عدد من الكتاب والمؤلفين مصل، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد علي موسي، هالة علي، هانى رجب، ومجموع من الملحنين عزيز الشافعي، شادى حسين، وقدم لأول مرة لأغنيتين "وعجبي"و " فارق معاك" .

يشار أن رامي صبري، فيديو كليب أغنية" مبروك علينا"، إخراج فادى حداد .
Advertisements

أخبار تهمك

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 18 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 9 ساعات

طارق يحيي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ حوالي 8 ساعات

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 19 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يومين

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 13 ساعة

خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

منذ أقل من ساعتين

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 20 ساعة

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 22 ساعة

ساسي يرد على مشادته مع مرتضى منصور (صورة)

منذ يوم

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 12 ساعة
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status