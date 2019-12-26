رامي صبري يستعد لإحياء حفل جديدةفى دبي

يشارك الفنان رامي صبري، أخباره اليومية والفنية لدى جمهوره، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، حيث نشر صورة جديدة له برفقة مدير أعماله ناصر بيجاتو، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقت الصور تفاعلا لدى جمهوره.



علق" صبري" على الصورة: "إلى دبي مع أخويا ومدير أعمالي الاستاذ ناصر بيجاتو" ونال العديد من الاعجابات والتعليقات لدى جمهوره.



وظهر رامي صبري فى الصورة، مرتدى بدي أسود ذات أكمام طويلة، وبنطلون جينز أزرق داكن، وظهر فى شكل أنيق ورائع.





يذكر أن آخر ألبوم رامي صبري، فارق معاك" ويتضمن 12 أغنية "ببقابل ناس"، "حاول تنساني" "قولت اللي عندي"، "هو فيه كده" و"صعبان عليا" و"وعجبي،"حكاية حبنا".



وتعاقد رامي صبري مع عدد من الكتاب والمؤلفين مصل، أمير طعيمة، تامر حسين، أحمد علي موسي، هالة علي، هانى رجب، ومجموع من الملحنين عزيز الشافعي، شادى حسين، وقدم لأول مرة لأغنيتين "وعجبي"و " فارق معاك" .



يشار أن رامي صبري، فيديو كليب أغنية" مبروك علينا"، إخراج فادى حداد .