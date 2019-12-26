الحكومة توافق على اتفاقية توريد 1300 عربة قطار جديدة

وافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، الخاص بالموافقة على اتفاقية التسهيلات الائتمانية لتوريد 1300 عربة سكك حديد جديدة، بين السكك الحديدية الوطنية المصرية، والبنك المجري للتصدير والاستيراد الروسي، بمبلغ مليار و16 مليونا و50 ألف يورو، والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2019.





كما وافق المجلس، على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن قيام مصلحة الكيمياء بشراء أجهزة علمية معملية لفرعي المصلحة بمينائي دمياط وبورسعيد، وذلك نظراً لأهمية تجهيز فرعي مصلحة الكيمياء بالميناءين، إلى جانب توفير الأجهزة المطلوبة لخدمة العملاء بالميناءين ولخدمة الصادرات لأفريقيا، وكذا لخدمة محور تنمية قناة السويس والمناطق والتجمعات الصناعية اللوجستية بالمحور ومدينة الأثاث بدمياط، وذلك بالنظر لدخول هذه الموانئ ضمن المرحلة الأولى للمراكز اللوجستية للنافذة القومية الواحدة لمصلحة الجمارك.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، قد ترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم، لمتابعة عدد من الملفات المختلفة وهو أول اجتماع حكومى أسبوعي يعقد بحضور الوزراء الجدد بعد التعديل الوزاري الذي شهدته حكومة مدبولي مؤخرا.