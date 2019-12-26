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مطرب شهير يقف فوق سيارته ويلقي الأموال على الفقراء

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:30 م
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صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
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تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمغني الراب الأمريكي بلوفيس، وهو يلقي الأموال على الفقراء في أحد الأحياء الفقيرة بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

وظهر بلوفيس في الفيديو هو يقف فوق السيارة ويلقي الأموال على الناس الذين التفوا حول مركبته وتسابقوا للحصول على الأموال الملقاة على الأرض.

وقال مغني الراب الأمريكي في تصريح صحفي إنه أقدم على هذا الأمر كنوع من رد الجميل للفقراء والمحتاجين.

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