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"الرقابة المالية " توافق علي مد فترة تقديم عرض شراء للإسكندرية لأسمنت بورتلاند شهر أخر

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:28 م
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الهيئة العامة للرقابة المالية
الهيئة العامة للرقابة المالية
نيفين سمير
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أخبار البورصة المصرية 

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على مد مهلة تقديم شركة تيتان الدولية للأسمنت لملف عرض الشراء الإجباري على كامل أسهم الإسكندرية للتنمية المحدودة والمالكة بشكل مباشر لنسبة 88.93% من أسهم شركة الاسكندرية لأسمنت بورتلاند ، لمدة شهر آخر من تاريخ انتهاء المدة الممنوحة من الهيئة.

يشار أن  الهيئة العامة للرقابة المالية ،  قد ألزمت تيتان الدولية للأسمنت في نوفمبر الماضي، بتقديم عرض شراء إجباري على أسهم شركة الاسكندرية لاسمنت بورتلاند خلال شهر، وذلك بعد إستحواذ تيتان بشكل غير مباشر على كامل أسهم الاسكندرية للتنمية المالكة بشكل مباشر لنسبة 88.93 بالمائة من أسهم بورتلاند، مما ترتب عليها تجاوز حصتها الحدود الملزمة لتقديم عروض الشراء.

وفي أول ديسمبر الجاري ، قالت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، إن مجلس إدارة شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة قرر تقديم عرض شراء لكامل باقي أسهمها في بورتلاند والتي تمثل 11.07% من إجمالي رأسمالها.

وقالت شركة الإسكندرية لأسمنت بورتلاند، أمس، إن شركة تيتان الدولية للأسمنت -المساهم الرئيسي بالشركة، بصدد تقديم عرض شراء أسهم التداول الحر خلال الأيام المقبلة.


ويبلغ رأسمال بورتلاند في البورصة المصرية  2.88 مليار جنيه، موزعاً على 458 مليون سهم، بقيمة اسمية 6.3 جنيه للسهم.

والجدير بالذكر، أن شركة  "تيتان"  قد إستحوذت من خلال شركاتها التابعة على حصة مؤسسة التمويل الدولية في شركة الإسكندرية للتنمية المحدودة البالغة 17.28 بالمائة، وهي المساهم الرئيسي في "أسمنت بورتلاند".

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