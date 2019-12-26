كلوي كارداشيان وتريستان تومسون يجتمعان في حفلة عيد الميلاد العائلية



التقت كلوي كارداشيان وتريستان تومسون للإحتفال بالعيد مع ابنته ترومسون.



واستضافت عائلة كارداشيان - جينر حفلة العطلة السنوية عشية عيد الميلاد، وأتى أحد المستغلين من كل حدب وصوب للإحتفال، بما في ذلك صديق كلوي السابق.



يقول مصدر ل E News أنه على الرغم من أن تومسون لم يشاهد في أي صور أو فيديوهات من الحفل، فقد كان حاضرًا بكثرة في الحدث الحصري والممتع، الذي استضافه كورتني كارداشيان هذا العام.



وكشف المصدر: "لم يكن هناك توتر أو دراما، فقط كان الكثير من الحب ووقت العائلة، كانت كلوي وتومسون رائعين"، "لقد توقفوا وكانوا يتحدثون كثيرًا".



لم تكن كلوي وتومسون الوحيدين اللذين يتمتعان بنفسهما، وفقًا للمصدر: "كانت بداية المساء تدور حول الأطفال، كان لديهم بابا نويل ومزلقة ومحل لبيع الحلوى، كان جميع الأطفال يركضون وهم في خوف من جميع وسائل الترفيه، وشاهدوا الراقصات مع سيا وجلس في الصف الأمامي يراقب الأداء".



بمجرد أن يغادر الأطفال الصغار احتفالاتهم بالاحتفالات، يقول المصدر إنهم "ذهبوا إلى النوم وأصبح الكبار يرقصون ويأكلون".



شاركت عائلة كارداشيان عددًا لا يحصى من هذه اللحظات على إنستجرام الخاصة بكل منهم.

