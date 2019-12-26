خبر سار لجماهير الأهلي قبل مباراة بلاتينيوم

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، اليوم الخميس، خبرا سارا لجماهير القلعة الحمراء، قبل مواجهة بلاتينيوم ستارز المرتقبة في الجولة الثالثة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.









وشارك رامي ربيعة، في مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش؛ وأكد اللاعب جاهزيته للمشاركة في المران الجماعي بعد تنفيذ برنامج تأهيلي مصغر في الفترة الاخيرة بسبب إصابة خفيفة في الخلفية، وغيابه عن مباراة الاتحاد الاخيرة في الدوري.وواصل الأهلي استعداداته اليوم لمواجهة بطل زيمبابوي واشتمل المران على جانب بدني وخططي.ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط خلف النجم الساحلي صاحب الصدارة.