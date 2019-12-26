لايف alostora مشاهدة مباراة الهلال والحزم كورة ستار مباراة AlHilal بث مباشر مباراة الهلال ضد الحزم كورة ستار NOW

يحل نادي الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على نادي الحزم يوم الخميس القادم على ملعب نادي الحزم في الجولة الـ 13 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة وخمسون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.





وتبث المباراة عبر القنوات التالية:

KSA SPORTS 1

KSA SPORTS 2





KSA SPORTS +1





KSA SPORTS +2





يذكر أن الهلال في المركز الخامس برصيد 20 نقطة من 9 مباريات، الحزم في المركز الـ 11 برصيد 14 نقطة من 12 مباراة.



