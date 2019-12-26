يوتيوب Plus: مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اونلاين KoRa live يلا شوت رابط مباشر الهلال Live Hilal الاسطورة جوال

يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة ضيفه نادي الحزم السعودي في مساء يوم الخميس 26 ديسمبر2019 على ملعب نادي الحزم , ستقام مباراة الهلال والحزم في مباراة الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

معلومات عن المباراة الهلال ضد الحزم :

الموعد : الخميس 26 ديسمبر2019

البلد المستضيف : السعودية

المدينة : الرس

الملعب : ملعب نادي الحزم

الحكم : لم يحدد بعد

تعليق : لم يحدد بعد

المنظم : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

معلومات أضافية : الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

التوقيت الهلال x الحزم :

16:50 غرينتش – نواكشوط

17:50 الرباط – الجزائر – تونس

18:50 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

19:50 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

القنوات الناقلة الهلال السعودي ضد الحزم السعودي :

KSA Sports 1 HD

القناة : السعودية الرياضية 1

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