يوتيوب Plus: مشاهدة مباراة الهلال والحزم بث مباشر اونلاين KoRa live يلا شوت رابط مباشر الهلال Live Hilal الاسطورة جوال

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الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي الهلال السعودي لمواجهة ضيفه نادي الحزم السعودي في مساء يوم الخميس 26 ديسمبر2019 على ملعب نادي الحزم , ستقام مباراة الهلال والحزم في مباراة الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

 

معلومات عن المباراة الهلال ضد الحزم :

الموعد : الخميس 26 ديسمبر2019

البلد المستضيف : السعودية

المدينة : الرس

الملعب : ملعب نادي الحزم

الحكم : لم يحدد بعد

تعليق : لم يحدد بعد

المنظم : دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

معلومات أضافية : الجولة الثالثة عشر من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

 

التوقيت الهلال x الحزم :

16:50 غرينتش – نواكشوط

17:50 الرباط – الجزائر – تونس

18:50 القاهرة – الخرطوم – طرابلس

19:50 مكة المكرمة – إسطنبول – القدس الشريف – الدوحة – صنعاء – الكويت – المنامة

 

 

 

القنوات الناقلة الهلال السعودي ضد الحزم السعودي :

KSA Sports 1 HD

القناة : السعودية الرياضية 1

 

شبكة قنوات السعودية الرياضية المشفرة هي صاحبة حق بث كأس خادم الحرمين الشريفين – السعودية 2019 بالشرق

الأوسط و شمال أفريقيا

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