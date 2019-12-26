عاجل.. صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي





وخاض اللاعبون تدريبات بدنية في مران الفريق ومن ثم خاضوا فقرات تدريبية مختلفة بالكرة تحت قيادة فايلر الا أن المران شهد غياب صالح جمعة.





ويستضيف الأهلي نظيره بلاتينيوم، في تمام التاسعة مساء السبت المقبل على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

تغيب صالح جمعة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن مران الأهلي الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة بلاتينيوم.