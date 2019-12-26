السيطرة على حريق شقة بمنطقة التجمع





وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق من دون وقوع إصابات.

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، من دون وقوع إصابات أو وفيات.وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة الرحاب بالتجمع الأول.