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السيطرة على حريق شقة بمنطقة التجمع
الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:16 م
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داليا عادل
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، على حريق شقة سكنية بمنطقة التجمع الأول، من دون وقوع إصابات أو وفيات.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة الرحاب بالتجمع الأول.
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغا يفيد بنشوب حريق بأحد العقارات السكنية بمنطقة الرحاب بالتجمع الأول.
وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وتم إخماد الحريق من دون وقوع إصابات.
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