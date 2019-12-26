تطور جديد في واقعة "الهياكل العظمية" بالإسكندرية

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح محرم بك بالإسكندرية، حبس 6 متهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة تزوير وتزييف عقد شقة والاستيلاء عليها من أصحابها، والتمثيل بجثتهما وإلقاء الهياكل العظمية الخاصة بهما في الطريق العام، بطريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة، عقب دخولهم الشقة عقب وفاتهما منذ 7 سنوات، داخل الشقة في ظروف غامضة، كما أمر بسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.



وكانت نيابة محرم بك بالإسكندرية، كشفت عن تفاصيل جديدة حول واقعة العثور على هيكلين عظميين لرجل وسيدة على طريق محور المحمودية بمنطقة الحضرة الجديدة، حيث توصلت التحريات إلى أن السبب وراء عدم اكتشاف وفاة الزوجين داخل سكنهما بمنطقة سيدي جابر، منذ 7 سنوات.



وأظهرت تحريات المقدم أمير المهندس، رئيس مباحث قسم شرطة محرم بك، أن المجني عليها كانت تعاني من مرض الشيخوخة وزوجها كان طريح الفراش وليس لهما علاقة بالجيران، ويرجع سبب عدم اكتشاف وفاتهما لعدم وجود أبناء أو أشقاء لهما وانعزالهما التام عن جيرانهما، منذ إقامتهما بالشقة.



وأوضحت التحريات أن الزوجة، 65 عامًا، توفيت نتيجة أمراض الشيخوخة، من دون أن يتمكن زوجها من الإبلاغ لكونه طريح الفراش لإصابته بشلل يعوقه عن الحركة، ثم بعد ذلك توفي بعدها بأيام قليلة، وبسؤال جيرانهما قرروا أن الزوج موظف بالمعاش، 70 عامًا، وزوجته من محافظة القاهرة وكانت الزوجة تعاني من أمراض نفسية، لم تكن لها علاقة بأحد من سكان العقار، وأنه لم تظهر أي رائحة الجثتين عقب وفاتهما.