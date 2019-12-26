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الدولار يرتفع مقابل الين بعد تصاعد مؤشرات تعافي الاقتصاد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:09 م
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اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم
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صعد الدولار على نحو طفيف مقابل الين اليابانى فيما تماسكت العملات التى تتأثر بالمخاطر بفضل تفاؤل بشأن انحسار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ومؤشرات على تعافي الاقتصاد العالمي.

وارتفع الدولار 0.2 مقابل الين إلى 109.54 ين وظل على مقربة من أعلى مستوى في ستة أشهر عند 109.73 ين الذي لامسه في وقت سابق من الشهر الجاري.

ولم يطرأ تغير يذكر على اليورو وجرى تداوله مقابل 1.10905 دولار.

وتماسك الدولار الأسترالي عند 0.6927 دولار أمريكي عند أقل بقليل من أعلى مستوياته خلال أربعة شهور البالغ 0.6939 دولار الذي لامسه في الشهر الجاري فيما جرى تداول نظيره النيوزيلندي مقابل 0.6648 دولار أمريكي بالقرب من أعلى مستوياته في خمسة شهور.

وفي أنحاء أخرى، جرى تداول الجنيه الاسترليني مقابل 1.2986 دولار أعلى قليلا من مستوياته قبل عطلة عيد الميلاد وإن ظل أدنى بكثير من ذروة بلغها في 13 ديسمبر كانون الأول عند 1.3516 دولار.

 

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