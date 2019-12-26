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طبيب سعودي ينشر صورة لمريض نظر للشمس أثناء الكسوف: لا يمكن علاجه

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:10 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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نشر دكتور بمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، اليوم الخميس، صورة لمريض كان قد نظر للشمس أثناء الكسوف لثوانٍ معدودة؛ حيث تسبب في حرق مركز النظر.

وذكر الدكتور عادل العقيلي استشاري جراحة الشبكية أن الحرق الذي أصاب عين المريض، يطابق تمامًا أشعة الشمس أثناء الكسوف الجزئي، مبينًا أن الضرر دائم لا يمكن علاجه، محذرًا في الوقت نفسه من النظر إلى الكسوف.

وحذرت وزارة الصحة، من النظر مباشرة إلى أشعة الشمس دون واقي للعين في سماء المملكة أثناء حدوث ظاهرة الكسوف الحلقي، الخميس.

وأكدت وزارة الصحة، أن النظارات الشمسية حتى المظلمة للغاية لن تحمي العينين، داعية إلى تجنب استخدام الكاميرا أو الهاتف الذكي أو التلسكوب أو أي جهاز بصري آخر إلا بإضافة مرشح شمسي معتمد لهذه الأجهزة للنظر بأمان إلى كسوف الشمس.

وبينت "الصحة"، في رسالة توعوية نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، أن النظر لأشعة الشمس تسبب تشوهًا في الرؤية أو تغير في اللون قد يظر مع مرور الزمن.

وأشارت إلى أن النظر مباشرة إلى الشمس أثناء الكسوف دون حماية صحيحة للعين حتى لفترة قصيرة، يمكن أن يسبب ضررا دائما لشبكية العين، ويمكن أن يحدث ضررا بدون ألم، وقد يستغرق ظهور التلف بضع ساعات أو حتى بعد بضعة أيام من مشاهدة الكسوف.

وأكدت أن الطريقة الوحيدة الآمنة لإلقاء نظرة مباشرة إلى الشمس عند الكسوف هي باستخدام نظارات خاصة بها مرشح شمسي تفي بمعاير السلامة الدولية.
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الكلمات المفتاحية

كسوف الشمس المملكة الصحة السعودية

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