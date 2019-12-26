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قراران لوزير السياحة والآثار لإعادة تنظيم دولاب العمل بالوزارة

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:03 م
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بوابة الفجر
حسام زيدان
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أصدر الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار قرارًا بإعادة تشكيل لجنة الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية برئاسته، وعضوية سته أعضاء تم اختيارهم طبقًا لأحكام القانون من أعضاء الأمانة العامة لقطاع السياحة وعدد من أساتذة الجامعة المتخصصين في المجالات المختلفة من خارج الوزارة.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على اختيار أفضل الكفاءات والخبرات القيادية لشغل الوظائف القيادية والإدارية والإشرافية بالوزارة بالشكل الذي يسهم في الارتقاء بمستوى العمل بها ووضعها على طريق التميز والتطور

كما تضمن القرار تشكيل الأمانة الفنية للجنة برئاسة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية.

وتتولى الأمانة الفنية تلقى طلبات المتقدمين لشغل الوظائف القيادية ووظائف الادارة الاشرافية المعلن عنها، واعداد كشوف مقارنة بالبيانات الخاصة بهم لعرضها على اللجنة، بالاضافة الي توفير كافة البيانات والمعلومات لكل المتقدمين بالشكل الذي  يسمح لهم بإعداد مقترحاتهم التطويرية للارتقاء بمستوى العمل.

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الكلمات المفتاحية

وزير السياحة والاثار وزارة السياحة والاثار السياحة والاثار

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