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تباين بأداء مؤشرات بورصة الكويت في مستهل تعاملات الخميس

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:00 م
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بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
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بورصة الكويت

إستهلت بورصة الكويت، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات، علي تباين بأداء المؤشرات ، حيث  تراجع مؤشرا السوق العام والأول، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى، وتراجع مؤشر السوق العام بنسبة 0.29% خاسرا 18.25 نقطة ليصل إلى مستوى 6241.83 نقطة، وهبط مؤشر السوق الأول بنسبة 0.40% خاسراً 27.980 نقطة ليصل إلى مستوى 6927.88 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.07% رابحاً 3.260 نقطة ليصل إلى مستوى 4885.66 نقطة، وجرى التداولببورصة الكويت اليوم علي عدد  119.4 مليون سهم بقيمة 14.9 مليون دينار كويتى عبر 4528 صفقة.
 
 
وعن أداء القطاعات ببورصة الكويت اليوم ، فقد تراجعت 6  قطاعات ، حيث جاء على رأسها قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 2.50%، أعقبه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 2.24%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.59%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع العقار بنسبة 0.30%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.22%، فيما ارتفع قطاع النفط والغاز بنسبة 0.08%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.06%.
 
 
وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً ببورصة الكويت اليوم ، فقد جاء سهم "شركة التمدين العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 8.92%، تليه مجموعة عربى القابضة بنسبة 8.40%، ثم الشركة الكويتية للاستثمار بنسبة 6.47%، فيما تصدر سهم "الشركة الأولى للتأمين التكافلى" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 9.26% ثم شركة مجموعة الرأى الإعلامية بنسبة 8.83%، ثم الشركة الوطنية للتنظيف بنسبة 8.59%.
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