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أحلام لـ فجر السعيد: "نورتي الدنيا بوجودك بينا"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:02 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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طمأنت الفنانة أحلام محبيها على صحة الإعلامية فجر السعيد، وعودتها إلى منزلها، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

حيث نشرت أحلام مقطع فيديو جديد لها، ظهرت في الفيديو وهي برفقة الإعلامية فجر السعيد، وقالت أحلام في الفيديو :"شوفوا أنا وين جاية اتغدي عند من".

وتابعت أحلام قائلة :"نورتي بيتك، وبلادك ومكانك"، وعلقت على الفيديو قائلة :"الحمد لله صارت بخير، صارت بصحة الحمد لله رجعت ديرتها وهي متشافيه رجعت بيتها، والكويت كلها استقبلتها بحب، نورتي ديرتك ونورتي الدنيا بوجودك بينا، خلي بالك على نفسك تراك غالية فجووور".

يُشار أن فجر السعيد عانت من أزمة صحية شديدة في أغسطس الماضي عقب خضوعها لعملية تحويل مسار في المعدة، نقلت على أثرها إلى أحد المستشفيات الفرنسية، وهناك أجرت عدة عمليات، أنهتها بنجاح وعادت إلى الكويت منذ أيام .
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