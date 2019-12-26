Advertisements
Advertisements
Advertisements

تضاعف لاعبي The Witcher بعد عرض المسلسل المستوحى منها

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:01 م
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
Advertisements

كشفت صفحات مهتمة بألعاب الفيديو جيم على منصات التواصل الاجتماعي، أن مسلسل نتفليكس The Witcher حقق نجاحا كبير ساهم في رفع عدد الراغبين في ممارسة لعبة الفيديو جيم الشهير.

وارتفع عدد الأشخاص الراغبين في ممارسة اللعبة في منصة "ستيم" إذ وصل لـ 50 الف شخص متواجد في نفس الوقت في يوم طرح المسلسل.

وسبق أن قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مسلسل The Witcher حصد العديد من ردود الفعل الإجابية من النقاد قبيل طرحه، وتلقي هنري كافيل العددي من عبارات الثناء على أداءه المميز.

وكان قد تجاوز الإعلان الدعائي لمسلسل الفنتازيا والدراما The Witcher أكثر من 14 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لمنصة "Netflix"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".

ويعد مسلسل The Witcher من إنتاج أمريكي بولندي مشترك، من تأليف لورين شميت هيسريش، وهو مأخوذ من روايات الكاتب أندريه سابكوسكي، ومن المنتظر أن يعرض المسلسل في نهاية 2019.

Advertisements

أخبار تهمك

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يفتقد نجم الفريق بعد إصابته في زامبيا

منذ أقل من ساعة

عاجل.. الأهلي يصدم صالح جمعة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. صالح جمعة يغيب عن مران الأهلي

منذ 34 دقيقة

بطل المغرب يتطلع لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

منذ أقل من ساعتين

رد حاسم من السيسي على سؤال مفاجئ لأحد الإعلاميين

منذ حوالي 22 ساعة

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. حمدي النقاز يفاجئ الزمالك بهذا القرار

منذ يوم

الأهلي يستعين بمحمد صلاح لتمرير صفقة مهاجم لوزيرن السويسري

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

منذ حوالي 18 ساعة

الأهلي يصدم نجم الفريق ويفسد مخطط انتقاله للزمالك

منذ حوالي 21 ساعة

طارق يحيي يكشف أسباب هزيمة الطلائع أمام

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

منذ حوالي 4 ساعات

إصابة قوية تضرب نجم الأهلي قبل موقعة بلاتينيوم

منذ حوالي 18 ساعة

أقوى تصريحات السيسي عن سد النهضة: مش بنفاجئكم ولا نخوفكم

منذ حوالي 8 ساعات
Advertisements

تصويت

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

اسرع شبكة انترنت فى مصر 2019 ؟

الأكثر قراءة
06:42 م

مفاجأة.. صدمة لنجم منتخب مصر بعد عرضه على نادي ميلان

بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

10:49 ص

تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

09:04 ص

صالح جمعة يضع شرطاً للرحيل عن الأهلي في يناير

08:15 م

لجنة التخطيط تصدم فايلر في الأهلي

07:43 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

قصة خيالية يكتبها عادل حمودة: كلاب الحرب وكلاب الحب (1)

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نضمن النجاح لمبادرة الـ200 مليار؟

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: احذروا.. "فى بيوتكم مدمن محتمل"

DMCA.com Protection Status