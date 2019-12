تضاعف لاعبي The Witcher بعد عرض المسلسل المستوحى منها

وارتفع عدد الأشخاص الراغبين في ممارسة اللعبة في منصة "ستيم" إذ وصل لـ 50 الف شخص متواجد في نفس الوقت في يوم طرح المسلسل.



وسبق أن قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، إن مسلسل The Witcher حصد العديد من ردود الفعل الإجابية من النقاد قبيل طرحه، وتلقي هنري كافيل العددي من عبارات الثناء على أداءه المميز.



وكان قد تجاوز الإعلان الدعائي لمسلسل الفنتازيا والدراما The Witcher أكثر من 14 مليون مشاهدة، بعد طرحه عبر القناة الرسمية لمنصة "Netflix"، عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب".



ويعد مسلسل The Witcher من إنتاج أمريكي بولندي مشترك، من تأليف لورين شميت هيسريش، وهو مأخوذ من روايات الكاتب أندريه سابكوسكي، ومن المنتظر أن يعرض المسلسل في نهاية 2019.





كشفت صفحات مهتمة بألعاب الفيديو جيم على منصات التواصل الاجتماعي، أن مسلسل نتفليكس The Witcher حقق نجاحا كبير ساهم في رفع عدد الراغبين في ممارسة لعبة الفيديو جيم الشهير.