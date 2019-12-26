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أستاذ إدارة مشاريع: "تيدا" جذبت استثمارات لمصر بمليار دولار

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 12:01 م
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الدكتور محمد زميل
الدكتور محمد زميل
رقية جمال
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قال الدكتور محمد زميل، أستاذ بإدارة المشاريع الهندسية بكلية الهندسة، إن تمثيله لمصر في مؤتمرات علمية في الصين بجامعة شانجهاي التي لها اتفاقيات تعاون مع جامعة القاهرة والإسكندرية وجامعات أخرى في مصر، وكان يتم عمل أبحاث مشتركة بينهما.

وأوضح "زميل"، خلال حواره مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الصين بها معاهد متخصصة لعمل دراسات للمناطق، تهتم بالناحية السياسية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني مصر لها دور فيها، وتم البدء في التفكير في إنشاء معهد لدراسات البحر الأحمر مقره جامعة شانجهاي وله مكتب في مصر، وتم عمل أبحاث مشتركة حول اقتصاديات البحر الأحمر.

وتابع، أن المشاريع التي تمت بمحور قناة السويس كانت له دور كبير في تسهيل بحثه، والاستثمارات في المنطقة الصناعية تيدا في الصين والمطروحة للمستثمرين الصينيين، وهي فرصة جيدة لمصر، حيث ساهمت في جذب مليار جنيه ضرائب ومليار دولار استثمارات لمصر. 
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