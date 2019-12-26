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بيان من القوى العاملة للمصريين أصحاب المشاريع في السعودية

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:03 ص
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أرشيفية
أرشيفية
إسماعيل منطاوي
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أصدر المهندس أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السعودية قراراً بإلغاء النطاق الأصفر في برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف (نطاقات)، والخاص بالمنشآت التي لم تحقق نسب التوطين المطلوب اعتبارا من 26 يناير 2020، مع تطبيق معايير النطاق الأحمر علي المنشآت التي تقع في النطاق الملغي .

وتلقت وزارة القوي العاملة، تقريرا بذلك من السفير مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية بالخارجية المصرية في إطار متابعة القنصلية العامة بالرياض لما يصدر من قرارات تخص العمالة الوافدة بالمملكة.

وأشار التقرير إلي أنه وفقا للوضع الحالي، ينقسم تصنيف المنشآت إلي تلك التي حققت نسب التوطين المطلوبة، وتقع في النطاق الأخضر، ويقع في النطاق الأصفر تلك التي لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، بينما يتم اعتبار المنشآت الأقل في نسب التوطين من النطاق الأحمر .

كما تضع وزارة العمل بالمملكة عدداً من الآليات للتعامل مع النطاقين الأصفر والأحمر كعدم تجديد رخصة عمل العامل الذي أمضي أكثر من سنتين داخل المملكة، وعدم إصدار رخصة عمل للوافد الجديد، وعدم إتاحة تغيير المهنة للعامل ، كما يمكن نقل كفالة العامل بالمنشأة دون انتظار موافقة صاحب العمل.

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