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مؤشر سوق الأسهم السعودية يهبط 0.05% بمستهل تعاملات اليوم

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:57 ص
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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سوق الأسهم السعودية

إستهل سوق الأسهم السعودية "تداول" تعاملات  اليوم الخميس،  علي ارتفاع ، وهبط المؤشر العام للسوق "تاسي"، 0.05 بالمائة، بحلول الساعة 10:35 بتوقيت السعودية، فاقداً 4.5 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 8,338.27 نقطة ، وبلغت كمية التداول بسوق الأسهم السعودية 26.56 مليون سهم، بلغت قيمتها 558.42 مليون ريال، من خلال 28 ألف صفقة.

وعن الأسهم الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً بسوق الأسهم السعودية على الأسهم النشطة بالقيمة، بنحو 40.5 مليون ريال، وجاء السهم متراجعاً 0.28 بالمائة عند مستوى 35.10 ريال.

وعلى مستوى أداء القطاعات بسوق السعودية، تصدر "الاتصالات" الخسائر، بعد هبوطه 0.49 بالمائة، وبلغت خسائر قطاعي الطاقة والمواد الأساسية نحو 0.2 بالمائة، لكل منهما ،وفي المقابل، شملت المكاسب 11 قطاعاً، بقيادة "البنوك"، الذي سجل ارتفاعاً هامشياً بلغت نسبته 0.01 بالمائة.

وفيما يخص أداء السوق الموازي "نمو"، فقد جاء مرتفعاً 0.03 بالمائة، في تلك الأثناء، بمكاسب بلغت 1.89 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,804.74 نقطة ،وتصدر "الصمعاني" مكاسب "الموازي"، بارتفاع نسبته 1.28 بالمائة، وكانت أعلى الخسائر من نصيب "التطويرية الغذائية"، الذي هبط 1.05 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأربعاء، على تراجع نسبته0.92 بالمائة، عند مستوى 8342.79 نقطة، ليعاود خسائره بعد 7 جلسات من الارتفاع.
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