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شيخ الأزهر ووزير الأوقاف يهنئان البابا بعيد الميلاد المجيد

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 11:02 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
ماريان عيد
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استقبل البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم الخميس، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ولفيف من علماء الزهر والأوقاف، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

جاءت هذه الزيارة لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضوس بقدوم عيد الميلاد المجيد، الذي تحتفل بيه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم 7 يناير.

يذكر أن، وزير الأوقاف قد أوفد مندوبين عن الوزارة لتهنئة جميع الكنائس والطوائف المسيحية بعيد الميلاد المجيد، مؤكدًا أن مصر تعد نموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات.

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