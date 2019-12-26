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بعد إغراءات الزمالك.. الأهلي يحصن نجم الفريق بهذا القرار

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:49 ص
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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دخل مسئولو نادي الزمالك في مفاوضات قوية مع المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، تمهيدا لضمه خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق.

 

ويرفض الأهلي، فكرة رحيل اللاعب المغربي لأي نادي محلي، ويسعى المارد الأحمر لبيع اللاعب وليد أزارو مهاجم الفريق فى يناير أو الصيف المقبل، للاستفادة من اللاعب ماليا.

 

وسيقوم الأهلي بتحصين اللاعب من الذهاب للزمالك بوضع شرط وبند واضح فى عقد خروجه من الأهلى يتضمن عدم عودته للعب فى مصر مستقبلاً، والسماح له بالاحتراف الخارجى فقط.

 

يذكر أن وليد أزارو انضم للأهلي في موسم 2017 قادما من الدفاع الجديدي المغربي، وينتهي تعاقده مع القلعة الحمراء في صيف 2021، ورفض اللاعب مؤخرا تجديد عقده مع الفريق.

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