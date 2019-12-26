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مقتل 6 جنود في هجوم انتحاري شمال أفغانستان

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:56 ص
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بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
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قالت وزارة الدفاع الأفغانية، إن هجومًا انتحاريًا بسيارة ملغومة استهدف مجمعا لقوات الجيش في شمال البلاد صباح يوم الخميس، مما أسفر عن مقتل ستة جنود أفغان، وفقا لشبكة "ايه بي سي نيوز".

بعد وقت قصير من تفجير المهاجم للسيارة المحملة بالمتفجرات، اقتحمت مجموعة من المتمردين المجمع، وأطلقت النار علي القوات الأفغانية.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية، في بيان، إنه لم تعلن اي جماعة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم في محافظة بلخ، وانه أصيب ثلاثة جنود أفغان في الانفجار وما تلاه من "هجوم إرهابي".

وأضاف منير فرهاد، المتحدث باسم حاكم المقاطعة، أن القتال داخل المجمع استمر لساعات قبل صد المهاجمين.

كانت طالبان نشطة في بلق في الأيام الأخيرة. واستهدفوا نقطة تفتيش تابعة للجيش في منطقة دولت آباد بالمقاطعة يوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل سبعة جنود أفغان على الأقل وإصابة ستة آخرين من أفراد قوات الأمن - ثلاثة جنود وثلاثة من عملاء المخابرات. وأعلن المتحدث باسم طالبان، ذبيح الله مجاهد، مسؤوليته عن هذا الهجوم، قائلًا إن المتمردين أسروا أربعة جنود أفغان وصادروا أسلحة وذخيرة من نقطة التفتيش.

تسيطر حركة طالبان الآن على ما يقرب من نصف أفغانستان، لكنها تواصل شن هجمات شبه يومية تستهدف القوات الأفغانية والأمريكية، فضلًا عن المسؤولين الحكوميين - حتى أثناء إجراء محادثات سلام مع المبعوث الأمريكي المكلف بالتفاوض على إنهاء أطول حرب في أمريكا منذ 18 عامًا. كما قتل العشرات من المدنيين الأفغان في تبادل لإطلاق النار أو بواسطة قنابل مزروعة على الطريق زرعها متشددون.

وفي وقت سابق، لقى عضوان بالخدمة الأمريكية مصرعهما فى تحطم مروحية فى أفغانستان. وقال مسؤولون عسكريون أمريكيون، إنه لا يبدو أن المروحية سقطت نتيجة لنيران العدو، وفقا لما اوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال بيان صادر عن القوات الأمريكية في أفغانستان: "قتل اثنان من أفراد الخدمة الأمريكية في تحطم طائرة هليكوبتر في 20 نوفمبر 2019 في أفغانستان." واضاف ان "سبب التحطم قيد التحقيق لكن لا تشير التقارير الاولية الى انه نجم عن نيران العدو."

ولم يقدم المسؤولون العسكريون الأمريكيون أي تفاصيل أخرى حول ظروف الحادث أو مكان وقوعه في أفغانستان.

وبذلك يصل عدد القتلى إلى 19 جندي امريكي في أفغانستان هذا العام - وهو أكثر الأعوام دموية بالنسبة للقوات الأمريكية هناك منذ خمس سنوات.

ذكر البيان العسكري الأمريكي أنه وفقًا لسياسة وزارة الدفاع، لن يتم الكشف عن أسماء أعضاء الخدمة إلا بعد 24 ساعة من إخطار أقربائهم.

لا يزال هناك 13000 جندي أمريكي في أفغانستان، يشارك معظمهم في مهمة لتدريب وإسداء المشورة ومساعدة قوات الأمن الأفغانية في قتالها ضد طالبان وفروع داعش في أفغانستان.

توقفت محادثات السلام بين الولايات المتحدة وطالبان في أوائل سبتمبر بعد أن أنهت الولايات المتحدة المناقشات بعد مقتل جندي أمريكي في تفجير في كابول.

بحلول تلك المرحلة، توصلت المحادثات إلى اتفاق مؤقت كان يمكن أن يؤدي إلى انسحاب ما يصل إلى 5000 جندي أمريكي من أفغانستان.

لقد دافعت إدارة ترامب عن انسحاب جميع القوات الأمريكية من أفغانستان، لكن لا يمكن أن تحدث هذه الخطوة إلا إذا تم استئناف المحادثات وانضمت الحكومة الأفغانية إلى محادثات السلام.
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الكلمات المفتاحية

هجوم انتحاري شمال افغانستان مقتل 6 جنود تحطم مروحية فى أفغانستان

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