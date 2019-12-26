"المستوردين": قرارات مدبولي تساهم في توفير وقت الفحص الجمركي

ثمن أحمد الملواني، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالإسكندرية وعضو جمعية رجال الأعمال؛ مقترحات الحكومة الحالية فى تشكيل لجنة فحص مشتركة فى كل منفذ جمركى تضم كلًا من الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والجهات المعنية الأخرى حسب السلعة، وتكون مهمتها العمل على تيسير أعمال الكشف والمعاينة والفحص وسحب العينات للشحنات المستوردة والمصدرة، على أن يتم فتح الحاوية مرة واحدة فقط خلال مواعيد محددة.





وذلك لتوحيد الجهات المسئولة عن عمليات الفحص والمعاينة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة لذلك اختصارًا للوقت وخفضًا للتكلفة التى من الممكن أن تتكبدها السلع.





وأضاف" الملواني"، أن الحكومة تعمل حاليًا على تسريع وتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي، لما لهذا من دور كبير فى إحداث انفراجة فى عمليات الاستيراد والتصدير، موضحًا أن الدراسة التحليلية لتطوير إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع، سيحدث طفرة كبيرة فى مستوى الخدمات المقدمة من خلال إدارات الجمارك داخل الموانئ.





وأكد "الملواني" أن هذه المقترحات تساعد على تقليل عملية الزمن، وتداركًا لطول المدة التى تستغرقها عملية الفحص بالمنافذ الجمركية، وعدم تحديد حد أقصى لها، واقترح استصدار قرار بالتزام جهات فحص السلع المستوردة والمصدرة باستخراج نتائج الفحص خلال ثلاثة أيام عمل، وإذا ارتأت الجهة غير ذلك لأسباب تتعلق بجوانب فنية وفق طبيعة السلعة يتم أولًا تحديد هذه السلع وإعلانها ويتم الإفراج عن السلع تحت التحفظ وتتولى هذه الجهات تعديل تشريعاتها أو قياداتها طبقًا لذلك.



