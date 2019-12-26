وزير العدل يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهئية الوطنية للانتخابات ، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الذين هنأوا الوزير بتوليه حقيبه العدل.



