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وزير العدل يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:50 ص
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جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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استقبل المستشار عمر مروان، وزير العدل، المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهئية الوطنية للانتخابات، وأعضاء مجلس إدارة الهيئة، الذين هنأوا الوزير بتوليه حقيبه العدل.

وأشاد وزير العدل، بدور الهيئة في إدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، فضلًا عن ما تبذله من جهد في تيسير إجراءات التصويت للمواطنين سواء داخل الوطن أو خارجه، ما يسهم في سيادة الدستور والقانون.
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