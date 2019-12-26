نائب رئيس "العربي للاقتصاد الرقمي": الذكاء الاصطناعي ليس جديدا



وأشار "عبد الوهاب"، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن العالم كله يشهد تغيرا في مختلف القطاعات، موضحا أن كل المنتجات التي سيتم طرحها في الأسواق عالميا ستكون ذكية.





وأَضاف أن الثورة الصناعية الرابعة من أهم عناصرها الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، حيث سنصل إلى السيارات من دون سائق، والشوارع نفسها ستكون شوارع ذكية، معلقا: "سنتواصل آليا مع الأجهزة والسيارات بالمستقبل".



وأوضح أن حجم البيانات في العالم ضخم جدا، يصعب على أي خبراء أن يحللوه ليصلوا إلى نتيجة يساعدوا بها متخذي القرار، ولهذا جاء الاستعانة بالذكاء الاصطناعي.