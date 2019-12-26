كورة أون لاين - KOOORA GOAL مشاهدة مباراة ليفربول وليستر سيتي بث مباشر STAR LIVER كورة لايف جول ليفربول الآن يوتيوب بلس

ننشر لكم القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة والتي تنطلق في إطار الجولة 19 من البريميرليج ،حيث يبحث كافة عشاقي الدوري الإنجليزي في كل مكان عن هذه المباراة المرتقبة ،والتي ستنطلق مساء يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2019،حيث أن المباراة ستكون في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة ،والحادية عشر بتوقيت السعودية،حيث يتصدر الريدرز في الدوري برصيد 49 نقطة،وجاء ليستر في المركز الثاني برصد 39 نقطة،وبعدهم مانشستر سيتي برصيد 38 نقطة ،وسوف ننقل لكم موعد مباراة ليفربول ضد ليستر سيتي.

يدخل الريدرز المباراة وهو مرفوع الرأس بعد أن تم تتويجه بلقب كأس العالم للأندية والتي إختطفها من فلامنجو البرازيلي،وكانت في مباراة قوية من العيار الثقيل ،إستطاع أن يعبر بها لبر الأمن والتي أقيمت منذ أيام ضمن مباريات كأس العالم للأندية 2019 والتي لعبت في دولة قطر الشقيقة.

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة يوم الخميس 26-12-2019 والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي

22.00 بتوقيت القاهرة.

23.00 بتوقيت مكة المكرمة.

22.00 بتوقيت المغرب والجزائر.

تشكيل المباراة المتوقع للريدز ليفربول

حراسة المرمي : أليسون بيكر.

خط الدفاع: لوفرين فان دايك روبرسون أرنولد.

خط الوسط: هندرسون نابي كيتا فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينيو.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي

يبحث الجميع عن القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي القادمة ،حيث أن هناك العديد من كافة القنوات التي سوف تقوم بنقل هذه المباراة ،والتي ينتظرها جميع الجماهير المترقبة في كل مكان داخل جمهورية مصر العربية ،وسوف تكون متاحة علي قناة بي إن سبورت الرياضية والتي تملك حق بث كافة المباريات ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز،ولا يمتكلها أي قناة أخري كما أن هناك قناة مفتوحة ناقلة لمباراة ليفربول وليستر سيتي القادمة.

تردد قناة RMC Sport الناقلة لمباراة ليفربول ضد ليستر سيتي

على القمر الصناعي أسترا.

11934 .

معدل ترميز 29700.