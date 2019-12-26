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مجدى صبحي: أتمنى تجسيد شخصية "شايلوك" بمسرحية "تاجر البندقية"

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 10:35 ص
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مجدي صبحي
مجدي صبحي
أ ش أ
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أعرب الفنان مجدى صبحي، عن أمله فى تجسيد شخصية شايلوك بمسرحية تاجر البندقية، إحدى مسرحيات الكاتب الإنجليزى ويليام شكسبير .

وقال صبحى، في تصريحات صحفية له: "أتمنى تقديم شخصية شايلوك على خشبة المسرح بالتعاون مع مخرج متطور الإبداع ، مضيفا أن شخصية شايلوك ذلك المرابى اليهودى مليئة بالتفاصيل والأحداث، ولذلك تدور حولها أحداث المسرحية".

مسرحية تاجر البندقية تدور أحداثها حول تاجر يدعى أنطونيو تدفعه الظروف لاقتراض المال من المرابى اليهودى شايلوك، لكى يساعد صديقه النبيل بسانيو الذى يسعى للزواج من بورشيا، ولأن أنطونيو يحتقر شايلوك ودائما ما يهينه علانية، فرض شايلوك شرطا انتقاميا مفاده أنه إذا لم يسدد أنطونيو المال فى الوقت المقرر فإن شايلوك سيقتطع رطلا من جسد أنطونيو مقابل ماله.
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