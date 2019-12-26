إجراء الاختبارات المميكنة لطلاب "تمريض الفيوم"





وجاء ذلك تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور طلال عبد الرحيم، عميد كلية التمريض.



وجاء ذلك بحضور الدكتورة سلوى عطية، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة شيرين طايع، مدير وحدة إنتاج المقررات الإلكترونية بالجامعة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.



وأشارت الدكتورة شيرين طايع، إلى أن الاختبار تم بنجاح وبشكل لائق واشادت بجهود فريق العمل من مشروع إنتاج المقررات الإلكترونية ومشروع الشبكات للدعم الفني الذي ساهم في سير الاختبارات بنجاح وتفوق.



أجريت الاختبارات المميكنة لطلاب كلية التمريض بجامعة الفيوم، اليوم الخميس، بمعامل مركز معلومات جامعة الفيوم.