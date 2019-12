جريتا جيرويج تناقش فيلمها الجديد في نيويورك بقاعة 92Y

ونقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية لقطات من ندوة المخرجة التي سبق وأن رشحت لجوائز عدة عن فيلمها السابق Lady Bird، من بطولة سيرشا رونان.



وخلال الأيام الماضية تلقت المخرجة جريتا جيرويج دعما معنوي كبير من عدد من النجمات في هوليوود أبرزهن نجمات فيلمها سيرشا رونان وفلورنسا بف، بالإضافة للنجمة تشارليز ثيرون، بعد غياب جريتا عن المرشحين لجائزة أفضل مخرج لجوائز جولدن جلوب هذا العام.



وهاجمت النجمة الكبيرة تشارليز ثيرون جوائز جولدن جلوب بعد أن تم الإعلان قائمة المرشحين للجوائز في دورته لعام 2020 المقبل رقم 77.



وقالت تشارليز ثيرون في تصريحاتها لصحيفة The Los Angeles Times، أن الأمر شديد السخف، إذ تغيبت الترشيحات النسائية عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج في هذه الدورة من جوائز جولدن جلوبز.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن أبرز ما لوحظ في ترشيحات هذا العام من جوائز الجولدن جلوبز، تواجد العديد من الفنانين من جنسية أسترالية ضمن قائمة الترشحيات، وهم النجم راسل كرو والنجمة نيكول كيدمان، ومارجو روبي وكيت بلانشيت وتوني كوليت.

كما لوحظ غياب السيدات، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل إخراج، حيث ضمن هذه الخانة من الترشيحات قائمة من المخرجين الرجال بالكامل.



كما لوحظ أن أكثر فئة الترشيحات منافسة لما تضمه من قائمة من نجوم هوليوود الكبار، هي فئة أفضل ممثل بدور مساعد، التي ترشح لها كل من النجم توم هانكس وآل باتشينو وأنتوني هوبكينز وجو بيسكي وبراد بيت.

لجائزة أفضل فيلم درامي ترشح كل من فيلم 1917، وفيلم The Irishman، وفيلم Joker وفيلم "Marriage Story"، وفيلم "The Two Popes".



ولجائزة أفضل ممثلة رئيسية في فيلم درامي ترشحت كل من، سينثيا إيرفو عن دورها بفيلم HARRIET، وسكارليت جوهانسن عن دورها بفيلم MARRIAGE STORY، وسيرشا رونان عن دورها بفيلم LITTLE WOMEN، وتشارليز ثيرون عن دورها بفيلم BOMBSHELL، ورينيه زيلويجر عن دورها بفيلم JUDY.



ولجائزة أفضل ممثل بدور رئيسي في فيلم درامي ترشح كل من كريستيان بيل عن دوره بفيلم FORD V FERRARI، وأنطونيو بانديراس عن دوره في فيلم PAIN AND GLORY، وآدم درايفر عن دوره في فيلم MARRIAGE STORY، وخواكين فينيكس عن دوره بفيلم JOKER، وجوناثان بريس عن دوره بفيلم THE TWO POPES.



ولجائزة أفضل مخرج ترشح كل من المخرج BONG JOON HO عن فيلم PARASITE، والمخرج سام مندس عن فيلم 1917، ومارتن سكورسيزي عن إخراجه لفيلم THE IRISHMAN، والمخرج تود فيليبس عن إخراجه لفيلم "جوكر"، وكوينتن ترانتينو عن إخراجه لفيلم ONCE UPON A TIME… IN HOLLYWOOD.



حضرت المخرجة والممثلة الشهيرة جريتا جيرويج لقاعدة 92Y بمدينة نيويورك لحضور عرض خاص وندوة عن فيلمها الجديد Little Women.