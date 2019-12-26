كايلي جينر تستعرض أفضل لقطاتها في 2019



وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن كايلي قامت بإعادة نشر اللقطات التي تعتبرها الاكثر تميزا لها خلال عام 2019 الذي يوشك أن ينتهي.



وكان من ضمن اللقطات التي اختارتها كايلي لنفسها، صورتها التي ظهرت بها بشخصية مارلين مونرو، وصورتها التي كانت ترتدي بها زي "ليتل ميرميد"، وهذه اللقطات كانت قد طرحتها كايلي في فترة الاحتفال بعيد القديسين "الهالوين" نهاية شهر أكتوبر الماضي.



بالإضافة لصورة لها ظهرت بها بإطلالة حمراء، خلال تصويرها لإعلان ترويجي لموسم وفترة أعياد الكريسماس المقبل.



شاركت نجمة تليفزيون الواقع الشابة كايلي جينر، متابعيها عبر حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي أنستقرام، أفضل لقطاتها لعام 2019.