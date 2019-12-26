وسائل إعلام نرويجية تعلن انتحار صهر الملك

انتحر أن آري بن، الكاتب والفنان، والزوج السابق للأميرة النرويجية مارثا لويز ووالد أطفالها الثلاثة، عن عمر ناهز 47 عامًا، حسبما أعلنت وسائل إعلام نرويجية.

وفي تصريح لعائلة هذا الكاتب والفنان آري بن، جاء فيه: "نحن أقرب الناس من آري بن، نعلن ببالغ الحزن والأسى أنه وضع اليوم حدا لحياته منتحرا. نلتمس احترام خصوصيتنا في قادم الأيام".

وبحسب قناة تلفزيون "NRK"، أعرب ملك وملكة النرويج عن تعازيهما في وفاة آري بن الذي كان قد اقترن بالأميرة مارثا لويز في عام 2000، وانفصلا بعد 14 عاما من الحياة المشتركة.

وتأتي الأميرة مارثا لويز في المرتبة الرابعة بالنسبة للتاج النرويجي، بعد شقيقها ونجليه، فيما يعرف آري بن بأنه مؤلف للعديد من الروايات والمسرحيات والقصص القصيرة.