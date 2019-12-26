13 قاعدة يجب اتباعها لتجنب اضرار الهاتف المحمول

لقد أدى اختراع الهواتف المحمولة إلى العديد من الوفيات في جيلنا اليوم. على الرغم من أهمية الهواتف المحمولة الا انه لابد من اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية حياتنا من التدمير بواسطة هذه الأجهزة.



ضع القواعد الثلاثة عشر التالية في الاعتبار عندما تستخدم هاتفك المحمول في المرة القادمة حتى لا تكون ضحية للآثار الكارثية الناتجة عن سوء استخدام الهواتف الذكية.



1. يجب ألا تستخدم سماعات الأذن أثناء شحن الهاتف

القيام بكلا الامرين في نفس الوقت يمكن أن يقتلك، حيث انه قد تصيبك صعقة كهربائية عند القيام بذلك. لذلك احرص علي الا تكون من بين قائمة العديد من الأشخاص الذين ماتوا هذا العام لأنهم أرادوا نسبة شحن البطارية 100 ٪ اثناء استخدامهم الهاتف.



2. يجب ألا تفرط في شحن الهاتف

بمجرد شحن هاتفك، أزل الشاحن. لا تستمر في شحن الهاتف بعد الوصول الي 100%. ثق بي، لا يوجد 110 %.



3. يجب أن لا تبقي هاتفك في جيب قميصك

الجيب الملامس لصدرك ليس مكانًا امنا للاحتفاظ بهاتفك. إذا كانت صحتك وقلبك يهمانك، لا ينبغي أن يكون قلبك محاطا بأجهزة الإرسال هذه.



4. يجب أن لا تنام بالقرب من هاتفك

لا تعانق أو تحضن هاتفك عقب الانتهاء من مكالمة رومانسية، ولا تجلس أبدًا على السرير مع وجود هاتفك بالقرب منك، خاصةً أسفل الوسادة. يقول الأطباء إن إشارات الهاتف تؤثر على أدمغتك.



5. تجنب تعريض هاتفك لأشعة الشمس المباشرة

هاتفك ليس شجرة أو زهرة. لا يحتاج إلى عملية التمثيل الضوئي من أجل البقاء. لذلك تجنب شحن هاتفك الذكي في ضوء الشمس المباشر أو الأماكن الساخنة الأخرى مثل بالقرب من لوحة أجهزة القياس للسيارة (بالطبع خلال النهار) وخاصة لساعات طويلة. تكون درجة الحرارة المقبولة عادة من صفر إلى 45 درجة مئوية.



6. تجنب شحن هاتفك على الأسطح غير المستوية

يترك كثير مننا هاتفه تحت الوسادة للشحن. يجب أيضًا تجنب هذا لأنه قد يتسبب في ارتفاع درجة حرارة هاتفك وإشعال النار فيه.



7. يجب أن لا تمارس الضغط على هاتفك الذكي

البشر لا يحبون الضغط، وكذلك الهواتف. لذا حاول ألا تضغط على هاتفك الذكي. على سبيل المثال، لا تبقي الهاتف تحت أي حقيبة ثقيلة.



8. يجب ألا تصلح هاتفك بالمتاجر غير المصرح بها

احرص دائمًا على إصلاح هاتفك الذكي في المراكز المعتمدة فقط. هذا مهم لضمان عدم تأثر دوائره وأجزائه الأصلية. أيضًا، يمكن للمحلات التجارية غير المصرح بها التجسس علي بياناتك أو تثبيت تطبيقات ضارة دون علمك.



9. يجب أن لا تستخدم شواحن رخيصة

أعرف أن الوضع المالي مضحك بعض الشيء، ولا تريد حتى شراء شاحن. ولكن من الأفضل دائمًا استخدام الشاحن الذي يأتي مع هاتفك الذكي (شاحن الشركة المصنعة الأصلي). في حالة ضياع الشاحن أو بدء خلله، استبدله دائمًا بأجهزة الشحن ذات العلامات التجارية. تشكل الشحنات المزيفة واحدة من أكبر المخاطر.



10. يجب أن لا تنسى إزالة واقي الموبايل أثناء الشحن

الكسل لن يسمح لك بطاعة هذه القاعدة. ولكن من الأفضل دائمًا إزالة الواقي او الكافر أثناء شحن هاتفك الذكي، حيث انه يعيق تبديد الحرارة أثناء الشحن.



11. يجب أن لا تقوم بمكالمات أو لعب الألعاب أثناء الشحن



12. تجنب تنزيل التطبيقات من مصادر غير معروفة

يعد تنزيل التطبيقات من أي مكان آخر غير متاجر التطبيقات الرسمية أمرًا كبيرًا. لا تسرق هذه التطبيقات بياناتك فحسب، بل يمكن أن تسبب أيضًا أضرارًا لا يمكن إصلاحها لهاتفك الذكي من خلال تثبيت البرامج الضارة أو الفيروسات. أيضًا، معظم هذه التطبيقات هي في الواقع برامج تجسس.



13. يجب أن لا تقوم بتوصيل سماعات الأذن أو الشاحن بالهاتف عندما يكون مبللًا

