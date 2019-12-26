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تفاصيل حياة غادة عادل ومشوارها الفني وأبرز أعمالها في عيدها الـ45

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:10 ص
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غادة عادل
غادة عادل
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أكملت غادة عادل عامها الـ45، أمس الأربعاء 25/12/2019، وهو ما جعلها تتصدر "ترند" محرك البحص جوجل، بعد ما زاد الطلب عليها، من قبل رواد مواقع التواصل.

مولد غادة عادة ونشأتها

ولدت الفنانة غادة عادل في الـ25 من ديسمبر عام 1994، في مدينة بنغازي بدولة ليبيا، وأمضت طفولتها وحصلت على بكالوريوس في الإدارة من كلية التجارة والاقتصاد بجامعة "قار يونس"، وهي ابنة أخت الفنانة المعتزلة شمس البارودي.

غادة عادل تلتحق بعالم الفن

التحقت غادة عادل بعالم الفن، وشاركت في بطولة عدد من الأفلام" أبرزها الباشا تلميذ وملاكي إسكندرية وخليج نعمة ونادي الرجال السري وعيال حبيبة وحمادة يلعب وأهواك.

أعمالها الفنية

وقدمت النجمة المصرية غادة عادل العديد من المسلسلات للتليفزيون، أبرزها: ضمير أبلة حكمت مع الفنانة القديرة فاتن حمامة سيدة الشاشة العربية، والعهد وسرايا عابدين ومكان في القصر.

طلاق غادة عادل من مجدي الهواري

شهدت حياة غادة عادل جدلاً كثيراً، وفي عام 2018 صدمت جمهورها، عندما أعلنت طلاقها من المخرج مجدي الهواري، بعد زواج استمر لأكثر من 15 عامًا، لعدم إحساسها بالآمان وكثرة الخلافات، بحسب تصريحاتها.

تكريمات وجوائز

حصدت غادة عادل على العديد من الجوائز، خلال مشوارها الفني، ونالت جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "في شقة مصر الجديدة"، من مهرجان الدول الفرانكفونية بالمغرب، وجائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "ملاكي إسكندرية"، من مهرجان اوسكار السينما المصرية، وحصلت علي شهادة تقدير من مهرجان المركز الكاثوليكي عن فيلم "ملاكي إسكندرية.


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