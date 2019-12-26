اخبار الطقس اليوم الخميس 26/12/2019.. وبيان تفصيلي بدرجات الحرارة

اخبار الطقس

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الخميس الموافق 26/12/2019، طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى الوجه البحري والقاهرة، معتدل على شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا، وتصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.





حالة الطقس اليوم

وأوضح خبراء الأرصاد أنه كلما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري والقاهرة قد تمتد حتى شمال الصعيد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على السواحل الشمالية، وعن الرياح فيكون أغلبها غربية إلى شمالية تنشط على أغلب الأنحاء؛ وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط.





بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم





الصغرى العظمى

القاهرة 12 18

شبين الكوم 12 19

طنطا 12 18

دمنهور 12 18

الإسكندرية 12 18

بلطيم 13 18

مطروح 12 17

السلوم 11 18

سيوة 08 17

بورسعيد 13 18

دمياط 13 18

الزقازيق 13 19

الإسماعيلية 14 20

السويس 11 20

العريش 12 19

رفح 11 19

رأس سدر 11 20

نخل 07 19

نويبع 17 19

طابا 12 19

كاترين 00 16

الطور 11 19

شرم الشيخ 17 23

الغردقة 14 23

مرسى علم 14 23

الفيوم 10 19

بني سويف 10 19

المنيا 10 20

أسيوط 08 20

سوهاج 07 21

قنا 08 21

الأقصر 07 21

أسوان 08 22

أبو سمبل 09 21

الوادي الجديد 07 21

شلاتين 18 27

أبو رماد 19 27

حلايب 20 25

رأس حدربة 21 24