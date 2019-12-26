طرح إعلان ترويجي جديد لفيلم "The Gentlemen"



ونقلت صحيفة ديلي ميل الإعلان عبر القناة الرسمية للشركة المنتجة له على موقع يوتيوب، ويجسد ماثيو ماكونهي في الفيلم شخصية باسم "مايكي بيرون".



و"مايكي بيرسون"، هو شخص أمريكي تخلى عن وطنيته، وقام بالاستثمار بأموال طائلة في تجارة الماريجوانا في العاصمة الإنجليزية لندن.



ويشارك في بطولة الفيلم كوكبة من كبار النجوم، ومنهم مايكل دوكيري، وكولين فاريل، وهيو جرانت وهنري جولدينج وشارلي هونام.



وأوضحت الصحيفة، ان هذا الطاقم المميز من الممثلين، جمعه المخرج جاي ريتشي من عدد من افلامه السابقة مثل Snatch and Lock وStock وTwo Smoking Barrels.



ظهر النجم ماثيو ماكونهي في إعلان ترويجي جديد، لفيلمه القادم The Gentlemen، الذي يخرجه المخرج الكبير "جاي ريتشي".