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أفشل طريقة انتحار لربة منزل ببني سويف

الخميس 26/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
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انتحار - أرشيفية
انتحار - أرشيفية
احمد فتحي الدسوقي
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أصيبت ربة منزل بكسور بالغة، إثر محاولة انتحار فاشلة، حيث ألقت بنفسها من شقتها بالطابق الخامس بمساكن سوزان مبارك بشرق النيل في بني سويف، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، لتسقطت على "سائق" أصابته بكسر في الساق الأيمن، ونقلتهما سيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بمحاولة إنتحار سيدة تدعى "نشوى أ.ع" 29 سنة، ربة منزل، بإلقاء نفسها من الطابق الخامس بإحدى العمارات بمساكن سوزان مبارك، بمدينة بني سويف الجديدة، شرق النيل.

وتجمع أهالي المنطقة والمارة أسفل العمارة لمحاولة إنقاذها، إلا أنها ألقت بنفسها فأصطدمت بإحدى "البلكونات" ما تسبب في إصابتها بكسور وجروح في أنماكن متفرقة من الجسم، وسقطت على الأهالي، محدثة إصابة أحدهم يدعى "شفيق و.ش" 51 سنة، سائق، بكسر الساق الأيمن، ونقلتهم سيارتي إسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج اللأزم.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، إلى منطقة محاولة الانتحار التابعة لدائرة قسم بني سويف الجديدة، حيث رجح شهود العيان أهالي المنطقة ان خلافات الزوجية وتكرار دخولها في مشادات مع جيرانها وراء أقدامها على الإنتحار.

وتحرر محضر بالواقعة، وتكليف إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن بني سويف بالتحري عن الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
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