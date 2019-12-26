تطورات جديدة في صفقة الأهلي ونجم الإسماعيلي

قام مجلس إدارة الإسماعيلى بتأجيل بيع باهر المحمدى، مدافع الفريق، إلى نهاية الموسم الحالى، فى ظل تمسك الجهاز الفنى بجميع العناصر.

وكان مجلس الإسماعيلى قد استقر، على بيع اللاعب بأعلى سعر فى نهاية الموسم، خصوصا فى ظل اهتمام الأهلى والزمالك بضم اللاعب.

وكانت الساعات الماضية، قد شهدت تحركات قوية من جانب إدارة الأهلى لمحاولة ضم باهر المحمدى، وحصل الأهلى على وعد من إدارة الإسماعيلى بدراسة العرض فى نهاية الموسم.

يذكر أن باهر المحمدى يعتبر من العناصر المميزة فى الخطوط الخلفية بالدورى المصرى، حيث يجيد المشاركة فى مركزى المساك والظهير الأيمن.