"البوشي" مرشحا لمنصب نقيب أطباء الأسنان بأسوان

تقدم الدكتور محمد البوشي، مدير إدارة طب الأسنان الوقائي بمديرية الصحة في أسوان، بأوراق ترشحه لمنصب رئيس النقابة الفرعية للأسنان بمحافظة أسوان.



يذكر أن الدكتور محمد البوشي، خريج كلية طب الأسنان، في جامعة الأزهر، عام 1995، والتحق للعمل في مديرية الصحة بأسوان، ثم تدرج في العديد من المناصب، حتى تم تعيينه مديرًا عامًا لإدارة طب الأسنان الوقائي بالمديرية.



ومن المقرر أن يستمر فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي بالنقابة، حتى 30 ديسمبر الجاري، حيث تجرى انتخابات التجديد النصفي بالنسبة للنقابة العامة على مقعد النقيب العام و12 عضوا، موزعين 6 على مستوى الجمهورية و6 على مستوى المناطق، وعلى مستوى النقابات الفرعية يتم الترشح على مقعد النقيب وعضو فوق السن وآخر تحت السن.

